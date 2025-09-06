Мошенники стали рассылать пензенцам SMS с информацией о «взломе» приложений единого портала госуслуг и «Налоги ФЛ» Криминал

Пенза, 6 сентября 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с рассылкой SMS с информацией о «взломе» приложений единого портала госуслуг и «Налоги ФЛ», целью которых являются хищение денежных средств граждан и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают текстовые сообщения в виде SMS от неустановленных лиц с сообщением о «взломе» приложений единого портала государственных услуг и «Налоги ФЛ», а также необходимости срочного звонка по предоставленному номеру. В процессе разговора злоумышленники представляются сотрудниками регионального УФСБ и сообщают, что необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что затем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — подчеркивается в тексте.