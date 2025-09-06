11:00:58 Суббота, 6 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенники стали рассылать пензенцам SMS с информацией о «взломе» приложений единого портала госуслуг и «Налоги ФЛ»

09:23 | 06.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 6 сентября 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с рассылкой SMS с информацией о «взломе» приложений единого портала госуслуг и «Налоги ФЛ», целью которых являются хищение денежных средств граждан и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

Мошенники стали рассылать пензенцам SMS с информацией о «взломе» приложений единого портала госуслуг и «Налоги ФЛ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают текстовые сообщения в виде SMS от неустановленных лиц с сообщением о «взломе» приложений единого портала государственных услуг и «Налоги ФЛ», а также необходимости срочного звонка по предоставленному номеру. В процессе разговора злоумышленники представляются сотрудниками регионального УФСБ и сообщают, что необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что затем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — подчеркивается в тексте.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека
В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской На трассе М5 в черте Пензы временно изменят схему движения в районе выезда из Зари
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама