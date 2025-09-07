В Пензенской области полицейские изъяли у мужчины более 6 кг наркотиков Криминал

Пенза, 7 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли более 6 кг наркотиков у жителя Пензенской области 1966 года рождения.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, в ходе реализации оперативной информации был задокументирован факт сбыта злоумышленником марихуаны.

«В дальнейшем в ходе осмотра придомовой территории частного дома, где проживает подозреваемый, были обнаружены и изъяты три пакета серого цвета, внутри которых находились части растений темно-зеленого цвета, прозрачный полимерный пакет и пакет серого цвета, внутри которых находилось вещество растительного происхождения. Изъятое было направлено на экспертизу, по результатам которой установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством марихуаной общей массой более 300 граммов и частями наркосодержащих растений рода конопля массой более 6 кг», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания, по его словам, наркотическое средство он хранил для личного потребления и продавал знакомым.

В сообщении уточняется, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ.