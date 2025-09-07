В Пензе акцию-презентацию спортшкол посетили более 3 тыс. человек Спорт

Пенза, 7 сентября 2025. PenzaNews. Более 3 тыс. человек посетили акцию-презентацию спортивных школ, федераций, учреждений дополнительного образования и культуры, которая прошла на Юбилейной площади Пензы 6 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Фото: Penza-gorod.ru

«На площади были представлены более 70 организаций: спортивные школы, региональные федерации по видам спорта, учреждения культуры и образования, а также иные организации, работающие в этих сферах», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что жители и гости города могли получить подробную информацию о работе секций и кружков, а также записаться в понравившиеся.

«В рамках торжественной церемонии спортсменам вручили удостоверения и нагрудные знаки «Мастер спорта России» и значки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что были организованы различные интерактивные площадки и показательные выступления спортсменов.