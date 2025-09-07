12:40:45 Воскресенье, 7 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе акцию-презентацию спортшкол посетили более 3 тыс. человек

10:05 | 07.09.2025 | Спорт

Печать

Пенза, 7 сентября 2025. PenzaNews. Более 3 тыс. человек посетили акцию-презентацию спортивных школ, федераций, учреждений дополнительного образования и культуры, которая прошла на Юбилейной площади Пензы 6 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

В Пензе акцию-презентацию спортшкол посетили более 3 тыс. человек

Фото: Penza-gorod.ru

«На площади были представлены более 70 организаций: спортивные школы, региональные федерации по видам спорта, учреждения культуры и образования, а также иные организации, работающие в этих сферах», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что жители и гости города могли получить подробную информацию о работе секций и кружков, а также записаться в понравившиеся.

«В рамках торжественной церемонии спортсменам вручили удостоверения и нагрудные знаки «Мастер спорта России» и значки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что были организованы различные интерактивные площадки и показательные выступления спортсменов.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека
В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской В Мокшане 13 сентября пройдет фестиваль мордовской культуры «Вастома»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама