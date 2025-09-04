10:37:36 Четверг, 4 сентября
В Пензе 5 сентября из-за учений скорректируют движение общественного транспорта по шести маршрутам

09:00 | 04.09.2025 | Общество

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Движение общественного транспорта по пяти автобусным маршрутам — №1Т, №5, №27, №40, №44 и №165, а также по троллейбусному маршруту №1 будет скорректировано в Пензе в предстоящую пятницу, 5 сентября, в связи с проведением тактико-специальных учений.

В Пензе 5 сентября из-за учений скорректируют движение общественного транспорта по шести маршрутам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Согласно информации, размещенной на сайте мэрии, перекрытие проезжей части планируется на проезде и улице Байдукова от перекрестка с улицей Гагарина до перекрестка с улицей Литвинова.

Изменения будут действовать с 10.00 до окончания учений, ориентировочно до 13.00.

Маршрут №1Т от остановки «Детская поликлиника №2» будет следовать по временной схема: «Улица Аустрина — улица Сумская — улица Северополянская — трасса М5 «Урал» — улица Островная — улица Гагарина» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршрут №5 с улицы Аустрина будет направлен по схеме: «Трасса М5 «Урал» — улица Островная — улица Гагарина» и далее по маршруту в обоих направлениях.

В Пензе 4-5 сентября пройдут учения с имитацией стрельбы

Маршрут №27 с улицы Аустрина будет следовать по схеме: «Улица Компрессорная — улица Можайского — улица Сумская — улица Северополянская — трасса М5 «Урал» — улица Островная — улица Гагарина» и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут №40 с трассы М5 «Урал» будет направлен по схеме: «Улица Островная — улица Гагарина — улица Леонова» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршрут №44 с улицы Аустрина поедет по схеме: «Улица Сумская — улица Северополянская — трасса М5 «Урал» — улица Островная — улица Гагарина» и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут №165 с улицы Аустрина будет следовать по схеме: «Трасса М5 «Урал» — улица Островная — улица Гагарина» и далее по маршруту в обоих направлениях.

Троллейбусы №1 с улицы Гагарина будут выезжать на улицу Леонова и далее следовать по маршруту в обратном направлении.


