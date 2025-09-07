Библиотека Тамалинского района стала модельной Культура

Пенза, 7 сентября 2025. PenzaNews. Межпоселенческая библиотека Тамалинского района Пензенской области имени Е.О. Белянкина стала модельной. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Более 4 тыс. тамалинцев, записанных в межпоселенческую центральную районную библиотеку имени Евгения Белянкина, теперь перейдут на новый формат получения знаний. Библиотека стала модельной», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 6 сентября.

По его словам, в учреждении сделан современный ремонт, установлена новая мебель и создан почти домашний уют.

«Зонирование пространств — комната писателя, детская зона, зоны художественной литературы, общения, работы с компьютером, издательской деятельности, мастер-классов. Оснащение необходимой техникой, учитывающей и потребности читателей с особенностями здоровья», — перечислил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что обеспечен доступ к Wi-Fi, цифровым ресурсами и базам данных.

«Закуплено более 8 тыс. новых книг», — уточнил губернатор.

Он напомнил, что ранее в рамках нацпроекта «Культура» в Пензенской области было открыто 11 модельных библиотек, в 2025 году по нацпроекту «Семья» обустроено еще три — в селе Лермонтово Белинского района, в рабочих поселках Башмаково и Тамала.

«Опыт показывает, что с новым статусом библиотеки возрастает интерес к ее посещению и у юных, и у взрослых читателей», — отметил Олег Мельниченко.