За 8 месяцев от уплаты туристического налога в бюджет Пензенской области поступило 16,6 млн. рублей Экономика

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. 16,6 млн. рублей поступило в бюджет Пензенской области от уплаты туристического налога за 8 месяцев 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федеральной налоговой службы.

«Туристический налог является местным налогом, устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территории этих муниципальных образований. Плательщиками налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 418.3 НК РФ», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в Пензенской области зарегистрировано 86 плательщиков туристического налога: 28 юридических лиц и 58 индивидуальных предпринимателей

«Туристический налог исчисляется по простой формуле: стоимость всех проданных услуг по временному проживанию умножается на действующую в регионе налоговую ставку. При этом введен минимальный налог. Он рассчитывается как произведение 100 рублей на количество суток проживания. Это означает, что с одного размещения за ночь гостинице, хостелу, пансионату [...] придется заплатить не менее 100 рублей налога. Если сумма окажется меньше минимального налога, сумма туристического налога к уплате определяется в размере минимального налога», — поясняется в сообщении.

В нем указано, что уплачивать туристический налог нужно не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

«Налоговую декларацию по туристическому налогу необходимо представлять по месту нахождения средства размещения. Срок представления декларации — не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом», — добавляется в тексте.