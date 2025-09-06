11:01:14 Суббота, 6 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор потребовал решить проблему с заторами на проспекте Строителей в Пензе

10:01 | 06.09.2025 | Общество

Пенза, 6 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил пересмотреть схему организации дорожного движения на пересечении улиц Генерала Глазунова и 65-летия Победы в Пензе, чтобы устранить заторы на проспекте Строителей.

Фото: Pnzreg.ru

«Поручил оперативно рассмотреть варианты с изменением приоритетов движения транспорта на перекрестке улиц Генерала Глазунова и 65-летия Победы. Главная цель — устранение дорожных заторов на проспекте Строителей», — написал он 5 сентября в своем Telegram-канале, комментируя итоги прошедшего заседания регионального правительства.

Олег Мельниченко добавил, что также дал поручение главе Пензы Олегу Денисову держать на особом контроле восстановление ресурсоснабжающими организациями дорожного покрытия после вскрышных работ.

«По информации мэрии, по сравнению с прошлыми годами наблюдается положительная динамика», — отметил губернатор.


Актуальное

