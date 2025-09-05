Пенсионер из Пензы передал мошенникам 32 млн. рублей и 800 золотых монет Криминал

Пенза, 5 сентября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1954 года рождения, попавшись на уловку телефонного мошенника, забрал из своей банковской ячейки в Москве 32 млн. рублей и 800 золотых монет, после чего передал их двум незнакомым девушкам и вернулся в родной город.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил пенсионера, что некие лица пытаются похитить его деньги и перечислить на счета экстремистских организаций, после чего дал рекомендации, как «спасти» сбережения.

«Пензенец не понимал, что общается с мошенником. Следуя инструкциям злоумышленника, в течение двух дней пенсионер передал денежные средства и золотые монеты двум незнакомым девушкам, после чего вернулся в Пензу. Обман раскрылся не сразу. Спустя некоторое время супруга потерпевшего услышала его разговор с неизвестным лицом по видеосвязи и решила проверить мобильный телефон потерпевшего. Женщина прочитала переписку супруга с неизвестными и поняла, что он стал жертвой мошенников. После этого они обратились в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».