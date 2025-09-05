10:17:40 Пятница, 5 сентября
В ДТП в «Спутнике» погибли три человека, в том числе ребенок

08:51 | 05.09.2025 | Происшествия

Пенза, 5 сентября 2025. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения четырех автомобилей — «Omoda», «Volkswagen Passat», «Hyundai Matrix» и «Renault Logan» — на улице Алой в микрорайоне «Город Спутник» села Засечного Пензенского района Пензенской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 15.30 минувшего четверга, 4 сентября, за рулем «Omoda» находился водитель 1984 года рождения, автомашиной «Volkswagen» управлял мужчина 1991 года рождения, автомобилем «Hyundai» — водитель 1984 года рождения, транспортным средством «Renault» — мужчина 1971 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen Passat» и два его пассажира – женщина 1992 года рождения и мальчик 2017 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что водители остальных трех автомашин после оказания медицинской помощи были отпущены.

«Выясняются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.


