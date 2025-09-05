В Пензенской области планируется организовать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных Общество

Пенза, 5 сентября 2025. PenzaNews. Пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных планируется организовать во всех районах Пензенской области на базе центров соцобслуживания населения в сентябре 2025 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Открываем на базе центров социального обслуживания населения прокат предметов первой необходимости для новорожденных. Коляски, пеленальные столики, ванночки, санки, видеоняни и прочие необходимые для ухода за младенцами вещи будут предоставляться бесплатно одиноким мамам, студенческим семьям и семьям участников СВО, семьям с ребенком-инвалидом, малоимущим и многодетным, а также семьям, имеющим двух детей в возрасте до 3 лет включительно. Новый сервис планируем запустить уже в сентябре. Прокаты будут работать во всех районах Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший четверг, 4 сентября.

Он добавил, что, как ожидается, услугами проката в течение года смогут воспользоваться примерно 1,5 тыс. семей.

«Минтруд РФ выделил нашему региону на эти цели более 42 млн. рублей», — уточнил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, это одно из мероприятий региональной программы по повышению рождаемости, которая реализуется в Пензенской области в рамках нацпроекта «Семья».