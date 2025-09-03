14:19:33 Среда, 3 сентября
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку

10:01 | 03.09.2025 | Криминал

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области избил знакомого разделочной доской после того, как тот в ходе конфликта, произошедшего на фоне совместного распития спиртных напитков, вывалил ему на голову тушенку.

В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Он рассказал, что к нему в гости пришел потерпевший и они вместе начали распивать спиртное. В ходе застолья они вспомнили старые обиды, и между ними возник словесный конфликт. Гость разозлился и вылил на голову обидчику банку с тушенкой. После этого злоумышленник взял разделочную доску и нанес несколько ударов по голове и туловищу потерпевшего», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».


