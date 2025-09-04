Долги управляющих организаций перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе превышают 23 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Общая сумма задолженности управляющих организаций перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составляет более 23 млн. рублей, в преддверии отопительного сезона долги могут стать препятствием для получения УК и ТСЖ паспортов готовности к зиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В нем указано, что антирейтинг возглавляют ТСЖ «Красная горка» и ООО «Терра», их долги за тепло и горячую воду превышают 1 млн. рублей.

«На втором месте расположились сразу две организации с практически одинаковой суммой просроченного платежа — ТСЖ «Содружество» и ООО «Без проблем». Суммы составили 524 тыс. и 523 тыс. рублей соответственно. Замыкает тройку ООО «Управляющая компания №1» с долгом в 412 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что в списке крупных нарушителей платежной дисциплины также значатся ООО «УК 24/7», ООО «Управляющая компания «Красивый город», ООО «Компас», ООО «Жилье-16» и ООО «Управляющая компания «Север».

«Несвоевременная оплата энергоресурсов — грубое нарушение лицензионных требований, которое может стать основанием для административных штрафов и даже лишения права на управление домами», — подчеркивается в сообщении.

В нем приводятся слова руководителя управления по работе с дебиторской задолженностью Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константина Ханина, который призвал руководителей управляющих организаций, имеющих долги, погасить их до начала отопительного периода.