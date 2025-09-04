10:37:22 Четверг, 4 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Долги управляющих организаций перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе превышают 23 млн. рублей

09:03 | 04.09.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Общая сумма задолженности управляющих организаций перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составляет более 23 млн. рублей, в преддверии отопительного сезона долги могут стать препятствием для получения УК и ТСЖ паспортов готовности к зиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Долги управляющих организаций перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе превышают 23 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что антирейтинг возглавляют ТСЖ «Красная горка» и ООО «Терра», их долги за тепло и горячую воду превышают 1 млн. рублей.

«На втором месте расположились сразу две организации с практически одинаковой суммой просроченного платежа — ТСЖ «Содружество» и ООО «Без проблем». Суммы составили 524 тыс. и 523 тыс. рублей соответственно. Замыкает тройку ООО «Управляющая компания №1» с долгом в 412 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что в списке крупных нарушителей платежной дисциплины также значатся ООО «УК 24/7», ООО «Управляющая компания «Красивый город», ООО «Компас», ООО «Жилье-16» и ООО «Управляющая компания «Север».

«Несвоевременная оплата энергоресурсов — грубое нарушение лицензионных требований, которое может стать основанием для административных штрафов и даже лишения права на управление домами», — подчеркивается в сообщении.

В нем приводятся слова руководителя управления по работе с дебиторской задолженностью Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константина Ханина, который призвал руководителей управляющих организаций, имеющих долги, погасить их до начала отопительного периода.


Читайте также
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека
В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей
Стали известны обстоятельства нападения на главу Каменского района Александра Помогайбо Проверка организована по факту причинения телесных повреждений главе Каменского района Александру Помогайбо
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама