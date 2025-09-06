11:01:03 Суббота, 6 сентября
Денис Соболев проинформировал Олега Мельниченко о работе депутатов гордумы Пензы в 2024-2025 годах

09:09 | 06.09.2025 | Политика

Пенза, 6 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев проинформировал губернатора Пензенской области Олега Мельниченко о работе депутатов в 2024-2025 годах.

Фото: T.me/omelnichenko

Итоги встречи, состоявшейся в облправительстве, глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«За время работы нового созыва гордумы поступило порядка 5 тыс. обращений от граждан и организаций. Значительная часть вопросов касалась городского благоустройства», — написал Олег Мельниченко.

Он добавил, что сообщил Денису Соболеву о решении продолжить поддержку программы «Мой двор».

«Поручил определить объем работ и составить карту городских дворов, где в следующем году будет идти благоустройство. В первую очередь внимания требуют наиболее запущенные дворовые территории. К обновлению дворов нужно подтягивать развитие детской инфраструктуры. В этом году Пензенская дума впервые заложила в городской бюджет на эти цели 50 млн. рублей. Новые игровые и спортивные элементы появятся в 117 дворах областного центра. В следующем году эта работа также будет продолжена», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что также считает своевременной инициативу фракции «Единая Россия» в гордуме по посадке в 2025 году 3 тыс. деревьев.

«Если действовать планомерно, то буквально за несколько ближайших лет мы сможем изменить облик нашего города, улучшив его экологию», — написал он.

Губернатор также обратил внимание на то, что депутаты активно поддерживают ветеранов, работают с детьми, участвуют в благотворительных акциях и помогают проводить праздники.

Олег Мельниченко попросил Дениса Соболева организовать выступление депутатов с отчетами о проделанной работе перед своими избирателями.

«Люди должны знать, какие конкретно вопросы решает их депутат», — резюмировал он.


