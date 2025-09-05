18:16:33 Пятница, 5 сентября
В Сердобском районе за 7 месяцев выездную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли около 270 человек

Пенза, 5 сентября 2025. PenzaNews. 266 человек в возрасте от 18 до 49 лет прошли выездную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья в Сердобском районе Пензенской области в январе-июле 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Сердобском районе за 7 месяцев выездную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли около 270 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По результатам осмотров и анализов у 78 человек выявлены заболевания, требующие дальнейшего обследования, коррекции или лечения. Остальные получили необходимые рекомендации врачей по планированию беременности и родам», — поясняется в тексте.

Как уточнила старшая акушерка сердобской центральной районной больнице имени А.И. Настина Ирина Сидорова, в настоящее время на учете по бесплодию стоит 60 супружеских пар.

«В этом году две пары готовятся к прохождению процедуры экстракорпорального оплодотворения», — сказала Ирина Сидорова, слова которой приводятся в сообщении.

По информации Минздрава Пензенской области, после процедуры ЭКО, проведенной в конце прошлого года, в Сердобском района на свет появились трое детей, еще у пятерых женщин беременность наступила самостоятельно.


