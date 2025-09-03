01:24:32 Четверг, 4 сентября
Пожар в частном секторе в Канаевке локализован на площади 350 кв. метров

14:48 | 03.09.2025 | Происшествия

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. Пожар в частном секторе в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области локализован на площади 350 кв. метров. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главного управления МЧС России по регионую

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Сообщение о горении в частном секторе на улице Молодежной в селе Канаевка Городищенского района поступило сегодня в 11.27. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели открытым огнем два жилых дома по всей площади. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился еще на три жилых строения. К счастью, пострадавших нет», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС и привлечению дополнительной техники из близлежащих районов удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и отстоять жилой массив.

«Пожар локализован на площади 350 кв. метров. На тушение пожара привлечены 26 человек, 10 единиц техники», — уточняется в сообщении.


