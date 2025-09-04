На одном из участков трассы Р-207 в Пензенской области завершены ремонтные работы Общество

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Ремонтные работы, которые велись с 100 км по 109 км трассы Р-207 вблизи села Октябрьского Сердобского района Пензенской области, завершены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

Фото: пресс-служба ФКУ Поволжуправтодор

«Ремонт начался в 2024 году. Дорожники работали на трех участках. Два из них — в Колышлейском районе (км 34 – км 38 и км 44 – км 54) и один — в Сердобском (км 100 – км 109). Последний был самым трудоемкий. За два года на трех километрах из 9 (км 100 – км 103) дорожники разобрали и заменили дорожное основание. Восстановили дорожную одежду, установили новые элементы обустройства, заменили барьерное ограждение и нанесли горизонтальную дорожную разметку», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что трасса перешла в федеральную собственность в середине 2022 года.

«Дорога соответствует параметрам III и IV категорий. Она обеспечивает транспортно-экономические связи муниципальных образований с Пензой и населенными пунктами Саратовской области, а далее выходит на южное направление», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в дальнейшем планируется провести ремонтные работы еще на двух участках трассы, включая тот, который расположен рядом с Лебяжьим прудом.

«Кроме того, на данной автомобильной дороге расположено два путепровода через железную дорогу «Пенза — Ртищево», [...] которые находятся в предаварийном состоянии. Проезд по ним осуществляется с ограничениями для движения грузового транспорта общей массой свыше 20 тонн. Для остальных видов транспорта установлено ограничение скорости до 30 км/ч и 40 км/ч. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по данным объектам. Капитальный ремонт на двух искусственных сооружениях запланирован на 2026-2028 годы», — отмечается в пресс-релизе.