Премьера спектакля «Пенза-19» состоится 13 сентября Культура

Заречный, 4 сентября 2025. PenzaNews. Премьера документального спектакля «Пенза-19» состоится в театре юного зрителя города Заречного Пензенской области в предстоящую субботу, 13 сентября.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО, постановка основана на реальных событиях из жизни первого директора градообразующего предприятия Михаила Проценко.

«70 лет назад умные и смелые люди со всей страны собрались в сосновом бору под Пензой, чтобы в режиме абсолютной секретности возвести оборонное предприятие. Руководил ими Михаил Васильевич Проценко. Уже тогда он решил, что рядом с его заводом будет город-сад», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что сценарий написала заведующая литературно-драматической частью ТЮЗа Ирина Гордеева, поставила спектакль московский режиссер Анастасия Пронина, которая изучила публикации о Михаиле Проценко, пообщалась с его родственниками и старожилами Заречного, которые были с ним знакомы.