18:17:13 Четверг, 4 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Премьера спектакля «Пенза-19» состоится 13 сентября

15:05 | 04.09.2025 | Культура

Печать

Заречный, 4 сентября 2025. PenzaNews. Премьера документального спектакля «Пенза-19» состоится в театре юного зрителя города Заречного Пензенской области в предстоящую субботу, 13 сентября.

Премьера спектакля «Пенза-19» состоится 13 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО, постановка основана на реальных событиях из жизни первого директора градообразующего предприятия Михаила Проценко.

«70 лет назад умные и смелые люди со всей страны собрались в сосновом бору под Пензой, чтобы в режиме абсолютной секретности возвести оборонное предприятие. Руководил ими Михаил Васильевич Проценко. Уже тогда он решил, что рядом с его заводом будет город-сад», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что сценарий написала заведующая литературно-драматической частью ТЮЗа Ирина Гордеева, поставила спектакль московский режиссер Анастасия Пронина, которая изучила публикации о Михаиле Проценко, пообщалась с его родственниками и старожилами Заречного, которые были с ним знакомы.


Читайте также
Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку
В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Уголовное дело возбуждено после избиения главы Каменского района
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама