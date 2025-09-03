Житель Пензы лишился более 65 тыс. долларов в надежде заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. 36-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте и лишился более 65 тыс. долларов.

«Мужчина пояснил, что получил в одном из мессенджеров сообщение от знакомого с предложением о заработке на криптобирже. Заявителя заинтересовало предложение, и он согласился. Следуя инструкциям, потерпевший перечислил со своего криптокошелька денежные средства в размере более 65 тыс. долларов США на аккаунты криптовалютной биржи, принадлежащие его знакомому. Несколько месяцев мужчина не получал обещанные проценты по вкладу. Вскоре он понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.