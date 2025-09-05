Суд в Пензе приговорил бывшего вице-премьера Мордовии Алексея Меркушкина к 7 годам колонии Криминал

Пенза, 5 сентября 2025. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы приговорил бывшего вице-премьера Мордовии, сына экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина — Алексея Меркушкина — к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за дачу взятки, мошенничество и организацию злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы Пензенской области.

Также Алексею Меркушкину назначен штраф в размере более 152 млн. рублей.

По данным следствия, Алексей Меркушкин в 2015 году дал 7 млн. рублей взятки управляющему отделением Национального банка по Мордовии Волго-Вятского ГУ Центробанка России Александру Тренькину. Кроме того, в составе организованной группы Алексей Меркушкин участвовал в продаже по завышенной цене имущества «Мордовэкспоцентра», а также организовал совершение министром экономики Мордовии Владимиром Мазовым злоупотребления должностными полномочиями, которые повлекли причинение ущерба «Корпорации развития Республики Мордовия, напоминает ТАСС.

Отмечается, что суд назначил Александру Тренькину штраф в размере 60 млн. рублей, Владимир Мазов приговорен к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Гендиректор корпорации развития Мордовии Михаил Амутнов признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Помимо этого, с Алексея Меркушкина, Владимира Мазова и Михаила Амутнова взыскано более 43,8 млн. рублей в счет возмещения материального ущерба корпорации.