10:37:15 Четверг, 4 сентября
Дмитрий Выприцкий трудоустроен в никольскую районную ДШИ по программе «Земский работник культуры»

10:29 | 04.09.2025 | Культура

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Дмитрий Выприцкий трудоустроен преподавателем хореографии в никольскую районную детскую школу искусств Пензенской области по программе «Земский работник культуры», он получит единовременную выплату в размере 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Дмитрий Выприцкий около 18 лет отработал в профессиональном коллективе в Саранске, совмещая с преподаванием в детской школе искусств», — отмечается в тексте.

Как уточнил директор никольской районной ДШИ Александр Панюшкин, около 200 детей из почти 470 воспитанников занимаются хореографией.

«Сохранение традиций, наших корней и народного танца важно, это направление необходимо поддерживать, а специалиста в этой сфере у нас не было. Поэтому, когда Дмитрий решил устроиться на работу именно к нам, счастью не было предела. К тому же у него отличный профессиональный стаж», — сказал Александр Панюшкин, слова которого приводятся в сообщении.


