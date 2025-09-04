18:16:59 Четверг, 4 сентября
Житель Пензенской области планировал незаконно завладеть 670 железнодорожными вагонами на территории ДНР и ЛНР

11:12 | 04.09.2025 | Криминал

Пенза, 4 сентября 2025. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на мошенничество возбуждено в отношении жителя Пензенской области 1984 года рождения, который планировал незаконно завладеть 670 железнодорожными вагонами на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области планировал незаконно завладеть 670 железнодорожными вагонами на территории ДНР и ЛНР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что подозреваемый изготовил фиктивные договоры поставки подлежавших национализации в собственность Российской Федерации 670 железнодорожных вагонов, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, и направил их почтовым отправлением в ФГУП «Железные дороги Новороссии» с заявлением о розыске имущества. Целью злоумышленника было получение информации о местонахождении вагонов для дальнейшего завладения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении мужчины возбуждено следственным управлением СКР по Луганской народной республике.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — поясняется в тексте.


