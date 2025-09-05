10:17:33 Пятница, 5 сентября
После ДТП с тремя погибшими в «Спутнике» завели дело на нетрезвого водителя автомобиля «Omoda», лишенного прав

09:16 | 05.09.2025 | Криминал

Пенза, 5 сентября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено после ДТП с тремя погибшими в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в отношении находившегося в состоянии опьянения водителя автомобиля «Omoda», который ранее был лишен права управления транспортными средствами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, [...] днем на перекрестке улиц Алой и Олимпийской в селе Засечном Пензенского района водитель автомашины марки «Omoda», находившийся в состоянии опьянения, совершил столкновение с автомашиной «Volkswagen Passat». В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Passat» и два пассажира – женщина и 7-летний ребенок скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Водитель автомашины «Omoda» задержан. Установлено, что мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.


