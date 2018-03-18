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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ К полудню в Пензенской области проголосовала почти треть избирателей

Мэр Пензы считает, что каждый должен проголосовать на выборах ради будущего страны

10:50 | 18.03.2018 | Политика

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Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что каждый гражданин России должен прийти на избирательный участок и проголосовать на выборах президента РФ, чтобы определить вектор развития страны.

Мэр Пензы считает, что каждый должен проголосовать на выборах ради будущего страны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я вспоминаю, как мы росли в своей семье — большой, многодетной, испытывали достаточно серьезные материальные трудности. Было непростое время. Складывалось так, что не все дети могли учиться — родители не могли себе позволить отправить детей в высшие учебные заведения», — сказал он журналистам после голосования на участке №109, расположенном в школе №77 в микрорайоне ГПЗ-24.

Мэр добавил, что именно от результатов выборов зависит, будут ли дети и внуки жить лучше своих родителей.

«У нас очень богатая страна, у нас очень хороший потенциал людской. Все хотели бы, чтобы личность, которая управляла бы этим потенциалом, была бы достаточно известной, была бы примером, и мы бы были уверены в том, что наши дети, наши внуки будут жить лучше, чем в какой-то период жили и развивались мы», — отметил Виктор Кувайцев.

Отвечая на вопрос о том, почему на этот раз он пришел голосовать один, мэр Пензы пояснил, что приехал прямо с работы, поэтому его супруга вместе с другими членами семьи придет на избирательный участок в другое время.
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