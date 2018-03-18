Мэр Пензы считает, что каждый должен проголосовать на выборах ради будущего страны Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что каждый гражданин России должен прийти на избирательный участок и проголосовать на выборах президента РФ, чтобы определить вектор развития страны.

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«Я вспоминаю, как мы росли в своей семье — большой, многодетной, испытывали достаточно серьезные материальные трудности. Было непростое время. Складывалось так, что не все дети могли учиться — родители не могли себе позволить отправить детей в высшие учебные заведения», — сказал он журналистам после голосования на участке №109, расположенном в школе №77 в микрорайоне ГПЗ-24.

Мэр добавил, что именно от результатов выборов зависит, будут ли дети и внуки жить лучше своих родителей.

«У нас очень богатая страна, у нас очень хороший потенциал людской. Все хотели бы, чтобы личность, которая управляла бы этим потенциалом, была бы достаточно известной, была бы примером, и мы бы были уверены в том, что наши дети, наши внуки будут жить лучше, чем в какой-то период жили и развивались мы», — отметил Виктор Кувайцев.

Отвечая на вопрос о том, почему на этот раз он пришел голосовать один, мэр Пензы пояснил, что приехал прямо с работы, поэтому его супруга вместе с другими членами семьи придет на избирательный участок в другое время.