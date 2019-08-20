Прямая линия с губернатором Иваном Белозерцевым пройдет 3 сентября Политика

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе прямой линии, которая будет организована по аналогии со специальной программой с участием президента России Владимира Путина во вторник, 3 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вопрос главе региона можно задать по электронной почте, написав через мессенджеры Viber и WhatsApp на номер: +7 (929) 767-81-19, позвонив по телефону: +7 (8412) 59-53-18 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а также заполнив форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте правительства Пензенской области.

К рассмотрению примут только те обращения, в которых будут указаны необходимые данные. В частности, следует указать фамилию, имя, отчество, электронный или почтовый адрес.

Гражданин вправе приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить их в бумажном виде.

Трансляция прямой линии будет идти на трех пензенских телеканалах, сообщает пресс-служба правительства региона.