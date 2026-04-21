Подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между Пензенской и Ферганской областями Политика

Ташкент, 21 апреля 2026. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и заместитель хокима Ферганской области Узбекистана Нуриддин Мамаджонов подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Церемония состоялась по итогам рабочей встречи, прошедшей в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области, в 2025 году из региона в Узбекистан экспортировано более 23 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса, в денежном выражении это третий показатель после Китая и Белоруссии, при этом значительная доля поставок приходится на кондитерские изделия, сахарную и молочную продукцию, безалкогольные напитки.

Кроме того, ведется активная работа по укреплению связей в сфере культуры и образования.

«У нас множество перспективных направлений, которые могут принести взаимную выгоду нашим регионам», — прокомментировал Николай Симонов, слова которого приводятся в сообщении.