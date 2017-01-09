В Пензенской области в рождественских богослужениях приняли участие 18 тыс. человек — МВД Религия

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Около 18 тыс. человек приняли участие в праздничных богослужениях, состоявшихся в храмах Пензенской области в ночь на 7 января по случаю Рождества Христова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Их безопасность и общественный порядок обеспечивали около 550 полицейских, а также 287 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что днем 7 января торжественные мероприятия прошли в 88 храмах, в них приняли участие около 5 тыс. человек.

«В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы 207 сотрудников полиции, а также более 120 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — отметили в управлении.

В полиции подчеркнули, что нарушений общественного порядка при проведении праздничных мероприятий не допущено.