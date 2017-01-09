19:04:08 Понедельник, 9 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области в рождественских богослужениях приняли участие 18 тыс. человек — МВД

13:38 | 09.01.2017 | Религия

Печать

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Около 18 тыс. человек приняли участие в праздничных богослужениях, состоявшихся в храмах Пензенской области в ночь на 7 января по случаю Рождества Христова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области в рождественских богослужениях приняли участие 18 тыс. человек — МВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Их безопасность и общественный порядок обеспечивали около 550 полицейских, а также 287 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что днем 7 января торжественные мероприятия прошли в 88 храмах, в них приняли участие около 5 тыс. человек.

«В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы 207 сотрудников полиции, а также более 120 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — отметили в управлении.

В полиции подчеркнули, что нарушений общественного порядка при проведении праздничных мероприятий не допущено.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города
И.о. главврача пензенской областной больницы назначена Ирина Фролова В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард
Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах Пензенское оборудование поставят в Германию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама