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В Пензе начала работу выставка «Русская Голгофа: 1917–1921»

12:27 | 25.01.2021 | Религия

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Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Выставка «Русская Голгофа: 1917–1921» начала работу в епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме Пензы.

В Пензе начала работу выставка «Русская Голгофа: 1917–1921». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Открывая экспозицию, настоятель храма Новомучеников и исповедников российских, член синодальной комиссии по канонизации святых Русской православной церкви протоиерей Кирилл Каледа сообщил, что организация данной выставки является одним из шагов по созданию общероссийского музея стояния за веру.

«Здесь имеются стенды, которые посвящены разным аспектам жизни церкви в тот момент. Отдельный стенд повествует о православных братствах, в том числе действовавших в Пензе», — сказал он.

Протоиерей Кирилл Каледа выразил надежду на то, что в новом музее найдется место для отражения подвига не только известных иерархов, но и простых мирян.

«Надеемся, что и материалы по Пензенской епархии, свидетельства о том, что и на пензенской земле было стояние за веру, займут достойное место в этом музее», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, экспозиция в вестибюле духовно-просветительского центра будет работать ежедневно, вход на выставку является свободным.

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