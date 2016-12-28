На 2017 год намечен ремонт более 300 км пензенских дорог регионального значения Общество

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Ремонт, в том числе капитальный, более 321 км автодорог регионального значения планируется выполнить в Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщается на сайте областного Минстроя.

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Кроме того, намечено осуществить реконструкцию 36,5 км автодорог в пяти районах — Бековском, Лопатинском, Лунинском, Сердобском и Шемышейском.

По программе устойчивого развития сельских территорий будет построено 26 км дорог.

По приоритетному направлению «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году необходимо отремонтировать 89,7 км дорог, в том числе в Пензе — 55,4 км, Заречном — 5,8 км, Засечном сельсовете — 2,7 км, региональных дорог в Пензенском районе — 10,2 км, федеральных — 15,6 км. На эти цели предусмотрено 1,25 млрд. рублей.

Также на будущий год запланирована модернизация 21 нерегулируемого пешеходного перехода.

Помимо этого, в 2017 году планируется выделение субсидий из дорожного фонда муниципальным образованиям на ремонт в размере 90 млн. рублей.

По данным Минстроя Пензенской области, ассигнования дорожного фонда региона запланированы в объеме около 4,3 млрд. рублей, тогда как в 2016 году они составляли почти 3,9 млрд. рублей.

В случае поступления 625 млн. рублей по приоритетному направлению «Пензенская агломерация» дорожный фонд составит 4,9 млрд. рублей.