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Пензенский губернатор потребовал обеспечить безопасность людей в праздники

10:57 | 30.12.2016 | Общество

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Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в очередной раз акцентировал внимание представителей региональной и муниципальной властей на необходимость обеспечения безопасности граждан в период предстоящих праздников.

Пензенский губернатор потребовал обеспечить безопасность людей в праздники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть график посещения культурных и социальных объектов — детских садов, школ, больниц, дворцов культуры, домов ветеранов. Нужно проверять их ежедневно, видеть все своими глазами, чтобы потом не говорить, что где-то недосмотрели», — сказал глава региона в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 30 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, особое внимание следует уделить контролю за безопасностью на транспорте.

«Выходите в рейды вместе с инспекторами ГИБДД, контролируйте, в каком состоянии в рейс выходят машины и водители. Если организуются школьные экскурсии, муниципалитет должен быть в курсе, куда едут дети», — добавил губернатор.

Он поручил взять на особый контроль проблемные семьи и одиноких пенсионеров, проверить перед каникулами исправность в их домах газового и печного оборудования.

«Людей не бросайте! Горе у нас будет одно, общее, если что-то случится. Если возникнут перебои с водой, светом, газом, решайте сразу же на местах, вызывайте аварийные бригады, устраняйте неполадки оперативно», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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