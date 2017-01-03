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Госавтоинспекция предупредила об ухудшении обстановки на пензенских дорогах

10:43 | 03.01.2017 | Общество

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Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно внимательными на дорогах Пензенской области в связи с ожидаемым выпадением осадков в виде снега, которое может привести к наледи на проезжей части и ухудшению обстановки.

Госавтоинспекция предупредила об ухудшении обстановки на пензенских дорогах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях являются правильно выбранные скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — пояснили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность.

«Необходимо помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — сказали в отделе пропаганды.
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