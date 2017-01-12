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Пензенские налогоплательщики высоко оценили работу регионального управления ФНС

09:29 | 12.01.2017 | Общество

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. 99% налогоплательщиков высоко оценили работу управления ФНС России по Пензенской области по итогам 2016 года. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного на сайте ведомства.

Пензенские налогоплательщики высоко оценили работу регионального управления ФНС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления, всего в анкетировании приняли участие 472 налогоплательщика, наибольшую часть из которых составляют физические лица — 61%; также среди тех, кто ответил на вопросы, юрлица — 20% и индивидуальные предприниматели — 19%.

«Режим работы инспекций устроил 98% участников опроса. 99% налогоплательщиков отметили, что услуга предоставлена в срок. 97% респондентов знают об электронных сервисах, 65% из них уже ими воспользовались, еще 29% — только планируют», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что наиболее востребованными государственными услугами оказались получение справок и иных документов по запросам, сдача налоговой отчетности, а также регистрация организаций, физических лиц и ИП.
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