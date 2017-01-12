Пензенские налогоплательщики высоко оценили работу регионального управления ФНС Общество

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. 99% налогоплательщиков высоко оценили работу управления ФНС России по Пензенской области по итогам 2016 года. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного на сайте ведомства.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления, всего в анкетировании приняли участие 472 налогоплательщика, наибольшую часть из которых составляют физические лица — 61%; также среди тех, кто ответил на вопросы, юрлица — 20% и индивидуальные предприниматели — 19%.

«Режим работы инспекций устроил 98% участников опроса. 99% налогоплательщиков отметили, что услуга предоставлена в срок. 97% респондентов знают об электронных сервисах, 65% из них уже ими воспользовались, еще 29% — только планируют», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что наиболее востребованными государственными услугами оказались получение справок и иных документов по запросам, сдача налоговой отчетности, а также регистрация организаций, физических лиц и ИП.