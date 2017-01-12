Более 200 пензенских водителей попались на управлении неисправным транспортом Общество

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. 201 административный материал составлен в Пензенской области в отношении водителей, управлявших транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация автомобилей запрещена.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, оперативно-профилактическая акция «Технеисправность» была проведена в минувший четверг, 12 января.

Управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет за собой предупреждение, штраф или лишение права вождения в зависимости от характера технеисправности.