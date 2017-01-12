00:19:03 Пятница, 13 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Более 200 пензенских водителей попались на управлении неисправным транспортом

16:37 | 12.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. 201 административный материал составлен в Пензенской области в отношении водителей, управлявших транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация автомобилей запрещена.

Более 200 пензенских водителей попались на управлении неисправным транспортом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, оперативно-профилактическая акция «Технеисправность» была проведена в минувший четверг, 12 января.

Управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет за собой предупреждение, штраф или лишение права вождения в зависимости от характера технеисправности.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области утверждены новые региональные стандарты стоимости ЖКУ В Пензе демонтировано два самовольно установленных павильона
Глава пензенского Минсельхоза отправится в Мордовию В Пензе Роскомнадзор оштрафовал МТС
Четыре хоккеиста из Пензы сыграют на «Кубке Поколения» В мэрии Пензы разъяснили требования к размещению киосков и павильонов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама