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Машины пензенских водителей проверят на наличие детских автокресел

11:01 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области проведут профилактическую операцию «Автокресло – детям» в предстоящую среду, 18 января.

Машины пензенских водителей проверят на наличие детских автокресел

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее рамках будет осуществляться массовая остановка транспортных средств для выявления возможных нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

«Дети — одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП они страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры», — отметили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что нарушение требований к перевозке юных пассажиров влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.
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