Машины пензенских водителей проверят на наличие детских автокресел Общество

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области проведут профилактическую операцию «Автокресло – детям» в предстоящую среду, 18 января.

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В ее рамках будет осуществляться массовая остановка транспортных средств для выявления возможных нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

«Дети — одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП они страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры», — отметили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что нарушение требований к перевозке юных пассажиров влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.