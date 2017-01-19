Планируется выпустить новые почтовые конверты, карточки и марки о Пензенской области Общество

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Производство филателистической продукции с пензенской символикой планируется расширить. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, комментируя итоги совещания, состоявшегося в управлении культуры и архива региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время ежегодно выпускается 4 почтовых конверта и 4 почтовых карточки с символикой, относящейся к Пензенскому краю. В 2017 году запланировано выпустить конверты (2 млн. штук) и карточки (800 тыс. штук) с изображением памятников «Афганские ворота» и «Разорванная звезда», «Проводы», оперного певца Александра Мозжухина, а также приуроченных к 125-летию со дня основания пензенской областной картинной галереи», — написал он на своей странице в Facebook.

Олег Ягов пояснил, что по итогам обсуждения принято решение о разработке концепции новых серий почтовых конвертов, карточек и марок: «Произведения из собрания пензенской картинной галереи», «Из собрания никольского музея стекла и хрусталя», «Знаменитые имена в истории Пензенского края».

«Также было отмечено о необходимости при разработке внешнего облика будущего конверта и карточки использования логотипа, указывающего на его принадлежность к Пензенской области», — добавил зампред регионального правительства.