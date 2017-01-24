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Воспитанники детдомов должны жить в пензенских семьях — губернатор

15:26 | 24.01.2017 | Общество

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что представители профильных ведомств должны делать все от них зависящее, чтобы дети из пензенских детдомов оставались в местных семьях, а не уезжали в другие регионы.

Воспитанники детдомов должны жить в пензенских семьях — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы должны максимально работать над тем, чтобы дети из детских домов были в семьях родителей Пензенской области», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона во вторник, 24 января.

По словам Ивана Белозерцева, ситуации, при которых ребенка увозят из Пензенской области, должны быть единичными.

Он также напомнил, что те семейные пары, которые берут ребенка из детдома, всегда могут получить поддержку в региональной ассоциации приемных родителей.
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