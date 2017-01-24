Пензенский губернатор призвал прибегать к лишению родительских прав в крайних случаях Общество

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что лишение родительских прав должно быть крайней мерой, а основные усилия соответствующих служб всегда необходимо направлять на сохранение семьи, оказавшейся в трудной ситуации.

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«Я убедительно прошу и требую инициировать вопросы лишения родительских прав только в исключительных случаях. […] Перестраховываться надо, но все должно иметь разумный предел», — сказал он во время обсуждения темы сиротства на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 24 января.

По мнению главы региона, если родители злоупотребляют спиртным, социальные работники должны помочь им с лечением и трудоустройством.

«Нужно не отобрать ребенка, а привести в порядок родителей, тогда и у детей все нормально будет», — сказал Иван Белозерцев.