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Задолжавшую более 1,2 млн. рублей мать шестерых детей поймали у входа в шемышейский суд

10:55 | 26.01.2017 | Общество

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Пристав выявил находившуюся в розыске 38-летнюю мать шестерых детей, задолжавшую им 1 млн. 250 тыс. рублей алиментов, при попытке пройти в Шемышейский районный суд Пензенской области.

Задолжавшую более 1,2 млн. рублей мать шестерых детей поймали у входа в шемышейский суд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Гражданка явилась туда для рассмотрения административного материала по ст. 20.25 КоАП, поскольку не оплатила штраф за нарушение сроков переоформления паспорта. Паспорт ей был необходим, чтобы получить инвалидность по заболеванию туберкулезом легких», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, женщина пояснила, что проживала отдельно от детей вместе с мужчиной, который сейчас отбывает наказание в колонии, и не знала о необходимости их содержать.

«Трое находились под опекой, и, по ее мнению, не нуждались в средствах, а еще один в детском доме — государство прокормит. Для нее не важно, что все ее мальчики, которым 20, 15, 13 и 6 лет, выросли без матери. Не озаботило ее и то, что один уже сам стал главой семьи. Кстати, для судебных приставов новостью стало то, что у женщины есть еще двое малышей. Они уже стали новыми жителями детского дома», — добавила собеседницей агентства.
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