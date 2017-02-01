Пензенский губернатор предложил использовать альтернативные меры для улучшения демографии Общество

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил использовать альтернативные меры для улучшения демографической ситуации в регионе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо активнее работать в этом направлении на территориях муниципальных образований, использовать альтернативные предложения по улучшению демографических показателей в регионе. Система мер социальной поддержки должна быть действенной, ее надо постоянно совершенствовать», — сказал он в ходе совещания, посвященного реализации социальных программ, направленных на повышение рождаемости, состоявшегося в областном правительстве в среду, 1 февраля.

По словам главы региона, в настоящее время в Пензенской области предоставляется более 80 видов социальной поддержки.

«Целый ряд программ направлен на создание условий для рождения детей в пензенских семьях. Мы выделяем на данные цели значительные средства областного бюджета. Необходимо, чтобы эти вложения работали эффективно, положительно влияли на прирост населения», — отметил он.

По итогам совещания Иван Белозерцев поручил, в частности, пригласить к обсуждению темы руководителей пензенских строительных компаний, которые могли бы принять более активное участие в реализации федеральных жилищных программ, в том числе «Жилье для российской семьи».

«Профессиональные действия в указанном направлении позволят не только мотивировать наши семьи на рождение детей, но и будут способствовать развитию жилищно-строительной отрасли», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.