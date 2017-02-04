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В Пензенской области за день поймали более 200 пешеходов-нарушителей

09:51 | 04.02.2017 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД выявили 206 нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами, в ходе профилактического мероприятия, проведенного на территории Пензенской области в минувшую пятницу, 3 февраля.

В Пензенской области за день поймали более 200 пешеходов-нарушителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, операция «Пешеход» проводится на регулярной основе с целью недопущения наездов на людей в связи с высокой тяжестью последствий такого рода ДТП.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», — сказали в отделе пропаганды.
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