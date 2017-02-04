В Пензенской области за день поймали более 200 пешеходов-нарушителей Общество

Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД выявили 206 нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами, в ходе профилактического мероприятия, проведенного на территории Пензенской области в минувшую пятницу, 3 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, операция «Пешеход» проводится на регулярной основе с целью недопущения наездов на людей в связи с высокой тяжестью последствий такого рода ДТП.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», — сказали в отделе пропаганды.