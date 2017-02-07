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В Бессоновском районе двое мужчин заплатят по 10 тыс. рублей за сорняки на участке

09:05 | 07.02.2017 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено двоим мужчинам, участок которых в Бессоновском сельсовете Пензенской области зарос сорняками, за невыполнение предписания по его очистке.

В Бессоновском районе двое мужчин заплатят по 10 тыс. рублей за сорняки на участке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Одному из них принадлежат 3/15 доли, а другому — 12/15 долей. Каждому из них ранее было выдано предписание, в котором говорилось о необходимости освободить земельный участок от сорной травянистой растительности и использовать для производства сельскохозяйственной продукции», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что предписания в установленный срок не были исполнены.

«Земельный участок не обработан, не используется по целевому назначению и продолжает зарастать сорной растительностью», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, на каждого собственника был составлен протокол и выданы повторные предписания.

«Материалы дел были направлены для рассмотрения мировым судьям. Рассмотрев материалы дел, судьи признали граждан виновными в совершении административного правонарушения — невыполнении в срок законного предписания», — резюмировала Лариса Якушкина.
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