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В Пензенской области скорректирован график движения пригородных поездов

10:24 | 07.02.2017 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Изменения внесены в график движения пригородных поездов на территории Пензенской области в связи с предстоящими выходными, приуроченными ко Дню защитника Отечества.

В Пензенской области скорректирован график движения пригородных поездов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«22, 23, 24, 25, 26 и 27 февраля назначены пригородные поезда: №6115 «Белинская — Пачелма» с отправлением в 10.29 и прибытием в пункт назначения в 11.34, №6110 «Пачелма — Белинская» с отправлением в 14.40 и прибытием в 15.45», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома.

В ведомстве добавили, что 23, 24, 25 и 26 февраля назначены пригородные поезда №6170 «Рузаевка — Инза» и №6169, следующий в обратном направлении, которые будут отправляться в путь в 7.17 и 16.25 соответственно.
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