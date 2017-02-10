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Число заявлений граждан в пензенскую полицию за 2016 год выросло на четверть

11:35 | 10.02.2017 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Тенденция роста числа поступивших в органы полиции заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях сохранилась в Пензенской области в 2016 году. Об этом сообщил начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

Число заявлений граждан в пензенскую полицию за 2016 год выросло на четверть

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Их массив увеличился почти на четверть, превысив 240 тысяч», — сказал он, выступая с отчетом об оперативной обстановке и результатах работы подразделений органов внутренних дел региона в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 10 февраля.

По словам Юрия Рузляева, в итоге выросла нагрузка на следователей, дознавателей и участковых уполномоченных.

Вместе с тем начальник УМВД обратил внимание на снижение уровня преступности, который в 1,5 раза ниже средних показателей по России и Приволжскому федеральному округу.

«Зафиксировано устойчивое уменьшение числа тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, изнасилования, разбойные нападения и грабежи», — сказал он.

Юрий Рузляев уточнил, что в суды направлено около 6 тыс. уголовных дел, что на 10% больше, чем в 2015 году.

«Общая раскрываемость преступлений возросла до 71,2%, по России этот показатель составляет 54,7%, по Приволжскому федеральному округу — 59,2%. По данному показателю мы занимаем шестое место в России», — отметил генерал-майор полиции.
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