В Пензенской области предлагается к выборам закупить ручные металлодетекторы Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев предложил закупить ручные досмотровые металлодетекторы в преддверии выборов депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва, которые состоятся в сентябре 2017 года.

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«На протяжении последних 6 лет число массовых мероприятий на территории Пензенской области возросло вдвое, количество граждан, принимающих в них участие, увеличилось на четверть — до 2 млн. человек. В этой связи, а также с целью обеспечения общественного порядка во время проведения выборов в Законодательное собрание шестого созыва, иных массовых мероприятий на территории области предлагаю рассмотреть вопрос о приобретении ручных досмотровых металлодетекторов на каждый избирательный участок», — сказал он в ходе 41-й сессии регионального парламента в пятницу, 10 февраля.

По мнению Юрия Рузляева, данное имущество может быть поставлено на баланс органов местного самоуправления с передачей во временное пользование организаторам на период проведения мероприятий.