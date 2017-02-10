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В Пензенской области предлагается к выборам закупить ручные металлодетекторы

16:54 | 10.02.2017 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев предложил закупить ручные досмотровые металлодетекторы в преддверии выборов депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва, которые состоятся в сентябре 2017 года.

В Пензенской области предлагается к выборам закупить ручные металлодетекторы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На протяжении последних 6 лет число массовых мероприятий на территории Пензенской области возросло вдвое, количество граждан, принимающих в них участие, увеличилось на четверть — до 2 млн. человек. В этой связи, а также с целью обеспечения общественного порядка во время проведения выборов в Законодательное собрание шестого созыва, иных массовых мероприятий на территории области предлагаю рассмотреть вопрос о приобретении ручных досмотровых металлодетекторов на каждый избирательный участок», — сказал он в ходе 41-й сессии регионального парламента в пятницу, 10 февраля.

По мнению Юрия Рузляева, данное имущество может быть поставлено на баланс органов местного самоуправления с передачей во временное пользование организаторам на период проведения мероприятий.
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