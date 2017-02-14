15:55:39 Вторник, 14 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Нижнеломовском районе более чем на 3 га увеличена площадь зоологического заказника

10:27 | 14.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Площадь нижнеломовского государственного зоологического заказника регионального значения, расположенного в Пензенской области, увеличена на 3,3 га. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

В Нижнеломовском районе более чем на 3 га увеличена площадь зоологического заказника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что теперь его площадь составляет 7,4 тыс. га.

«Территория представляет собой комплекс смешанных широколиственных лесов, участков степей по склонам балок и сельхозугодий на водоразделах. Она обладает хорошими кормовыми и защитными свойствами и обеспечивает оптимальные условия для обитания большого числа наземных видов позвоночных животных и птиц, как ценных охотничье-промысловых, так и редких и нуждающихся в охране», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что на территории обитают редкие и нуждающиеся в охране виды птиц, среди которых — орел-карлик и неясыть серая, занесенные в Красную книгу Пензенской области.

«Увеличение площади заказника позволит обеспечить сохранность мест обитания, улучшить охрану и воспроизводство объектов животного мира, а также расширить общую площадь особо охраняемых природных территорий Пензенской области, что является одним из показателей в социально-экономическом рейтинге регионов», — отметили в Минлесхозе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предлагается продлить действие мер соцподдержки жителей ветхих домов В Пензенской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
«День мужского здоровья» пройдет в пензенских поликлиниках 18 февраля Доходную часть бюджета Пензы предложено увеличить на 600 млн. рублей
Пензенская прокуратура подвела итоги работы в сфере противодействия экстремизму Мэр Пензы проконтролировал ход работ по восстановлению водоснабжения на улице Ударной
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама