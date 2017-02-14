В Нижнеломовском районе более чем на 3 га увеличена площадь зоологического заказника Общество

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Площадь нижнеломовского государственного зоологического заказника регионального значения, расположенного в Пензенской области, увеличена на 3,3 га. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

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В ведомстве уточнили, что теперь его площадь составляет 7,4 тыс. га.

«Территория представляет собой комплекс смешанных широколиственных лесов, участков степей по склонам балок и сельхозугодий на водоразделах. Она обладает хорошими кормовыми и защитными свойствами и обеспечивает оптимальные условия для обитания большого числа наземных видов позвоночных животных и птиц, как ценных охотничье-промысловых, так и редких и нуждающихся в охране», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что на территории обитают редкие и нуждающиеся в охране виды птиц, среди которых — орел-карлик и неясыть серая, занесенные в Красную книгу Пензенской области.

«Увеличение площади заказника позволит обеспечить сохранность мест обитания, улучшить охрану и воспроизводство объектов животного мира, а также расширить общую площадь особо охраняемых природных территорий Пензенской области, что является одним из показателей в социально-экономическом рейтинге регионов», — отметили в Минлесхозе.