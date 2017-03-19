В Заречном уменьшилось число миллионеров Общество

Заречный, 19 марта 2017. PenzaNews. Количество налогоплательщиков, имеющих официальный доход от 1 млн. до 10 млн. рублей, уменьшилось в Заречном Пензенской области по итогам 2016 года до 86 человек.

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Это в три раза меньше, чем по итогам 2014 года.

Также сократилось число лиц с доходом от 10 млн. до 100 млн. рублей. Если по итогам 2014 года их насчитывалось 19, то по итогам 2016-го — только два.

Доход в сумме от 100 млн. до 500 млн. рублей не подтвердил ни один житель Заречного, хотя два года назад таких налогоплательщиков было трое.

Кроме того, на 260 человек уменьшилось количество граждан, подавших заявление о предоставлении налогового вычета в связи с покупкой жилья — их насчитывается 1 тыс. 577.