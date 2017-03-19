В Заречном уменьшилось число миллионеров

Также сократилось число лиц с доходом от 10 млн. до 100 млн. рублей. Если по итогам 2014 года их насчитывалось 19, то по итогам 2016-го — только два.
Доход в сумме от 100 млн. до 500 млн. рублей не подтвердил ни один житель Заречного, хотя два года назад таких налогоплательщиков было трое.
Кроме того, на 260 человек уменьшилось количество граждан, подавших заявление о предоставлении налогового вычета в связи с покупкой жилья — их насчитывается 1 тыс. 577.
Вместе с тем, по данным налоговой службы, в Заречном зарегистрирован один частный самолет, который базируется на аэродроме в Чемодановке. Владелец исправно платит транспортный налог в размере 4,5 тыс. рублей, сообщает газета «Заречье сегодня».
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter