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В Кузнецке в ТРЦ «Гулливер» ликвидирован условный пожар

10:23 | 24.03.2017 | Общество

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Кузнецк, 24 марта 2017. PenzaNews. Пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара состоялось в торгово-развлекательном центре «Гулливер» в Кузнецке Пензенской области в минувший четверг, 23 марта.

В Кузнецке в ТРЦ «Гулливер» ликвидирован условный пожар

Фото: 58.mchs.gov.ru

В его рамках состоялась проверка взаимодействия подразделений Федеральной противопожарной службы (ФПС) со службами территориального подразделения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кузнецка.

Кроме того, оценивались знания обязанностей и действий обслуживающего персонала и руководства ТРЦ «Гулливер» в случае пожара.

В ходе учения также были отработаны действия по управлению силами и средствами, навыки личного состава ФПС по проведению развертывания сил и средств при тушении пожара, спасению людей с кровли и двух этажей здания, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.
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