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В Пачелме мужчина осужден за изготовление боеприпасов и хранение взрывчатого вещества

09:27 | 13.05.2017 | Общество

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Пачелма, 13 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жителю Пачелмского района Пензенской области, который признан виновным в незаконном изготовлении боеприпасов и хранении взрывчатого вещества.

В Пачелме мужчина осужден за изготовление боеприпасов и хранение взрывчатого вещества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С декабря 2014 года мужчина, не имея соответствующего разрешения, незаконно хранил в своем доме взрывчатое вещество до момента обнаружения и изъятия его сотрудниками полиции. В сентябре 2016 года он самодельным способом изготовил боеприпасы, пригодные для производства выстрелов, которые также хранил в доме», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

Он добавил, что суд также обязал мужчину не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию Пачелмского района.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.
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