После взрыва газа в Волгограде в Пензе проверят стройплощадки Общество

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своим заместителям Юрию Ильину и Ирине Ширшиной провести оперативный осмотр строительных площадок и мест проведения вскрышных работ.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, целью осмотра является проверка соблюдения правил техники безопасности.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде произошел в минувший вторник, 16 мая. В результате случившегося полностью обрушился один подъезд 4-этажного дома. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неквалифицированных действий строителей, производивших врезку в водопровод рядом с жилым домом.

В результате случившегося погибли четыре человека, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержаны трое подозреваемых.