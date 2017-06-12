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Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

10:11 | 12.06.2017 | Общество

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Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей областного центра с Днем России и Днем города, которые отмечаются в понедельник, 12 июня.

Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот праздник — важный символ единения нашего многонационального российского народа и уважительного отношения к истории Отечества, объединяющий всех нас чувством любви к Родине, гордости за ее героическое прошлое, ответственности за ее настоящее и веры в великое будущее. В этот день, как никогда, мы ощущаем, что все мы — жители одной большой прекрасной и могущественной страны», — отметил он.

Валерий Савельев подчеркнул, что жители Пензы гордятся своим городом, его историей, богатыми культурными и духовными традициями, а также современными достижениями и успехами.

«Пенза всегда вносила весомый вклад в развитие страны. Осваивая новые технологии, наращивая промышленный потенциал, бережно сохраняя культурные традиции, Пенза приумножает славу России», — добавил глава города.

Он выразил уверенность, что и в дальнейшем стабильное развитие Пензы и России в целом будет зависеть от эффективности совместных усилий, заинтересованности в общем результате, плодотворной и целенаправленной работы каждого из людей.

«Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, счастья, согласия, благополучия, хорошего настроения, созидательной энергии, новых успехов, достижений и побед на благо нашей Родины!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба пензенской гордумы.
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