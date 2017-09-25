В Пензе перевозчик оштрафована за четырех лишних пассажиров в маршрутке №12 Общество

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено 38-летней предпринимательнице, осуществлявшей деятельность в области транспорта в Пензе с нарушением лицензионных условий.

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«21 июня женщина выдала водителю микроавтобуса «Ford Transit» путевой лист, на основании которого он выехал на маршрут №12. В 7.45 транспортное средство остановил сотрудник ГИБДД и выяснил, что в нем перевозятся 22 человека при допустимой загрузке в 18», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

В ведомстве уточнили, что при назначении наказания суд учел привлечение женщины ранее к административной ответственности, полное признание вины и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.